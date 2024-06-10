https://news.day.az/politics/1666969.html Сахиба Гафарова прибыла в Беларусь - ФОТО
Сахиба Гафарова прибыла в Беларусь - ФОТО
9 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой совершила визит в город Минск (Беларусь).
Как сообщает в понедельник Day.Az, в Национальном аэропорту Минска председателя Милли Меджлиса встречали председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Сивец, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев и другие официальные лица.
В рамках визита Сахибы Гафаровой предусмотрен ряд встреч.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре