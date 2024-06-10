Сахиба Гафарова прибыла в Беларусь

9 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой совершила визит в город Минск (Беларусь).

Как сообщает в понедельник Day.Az, в Национальном аэропорту Минска председателя Милли Меджлиса встречали председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Сивец, посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев и другие официальные лица.

В рамках визита Сахибы Гафаровой предусмотрен ряд встреч.

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