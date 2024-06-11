https://news.day.az/politics/1667291.html В Армении заявили об историческом моменте в вопросе подготовки мирного договора с Азербайджаном
В Армении заявили об историческом моменте в вопросе подготовки мирного договора с Азербайджаном
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об историческом моменте в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Есть реальная возможность, исторический момент для завершения подготовки проекта мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для долговременного мира в регионе", - сказал министр в ходе второго заседания Стратегического диалога Армения-США в Ереване.
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