В Армении заявили об историческом моменте в вопросе подготовки мирного договора с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об историческом моменте в вопросе подписания мирного договора с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Есть реальная возможность, исторический момент для завершения подготовки проекта мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для долговременного мира в регионе", - сказал министр в ходе второго заседания Стратегического диалога Армения-США в Ереване.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!