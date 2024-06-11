О чем обсуждали Байрамов и Кулеба?

11 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Конференции по восстановлению Украины встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал на встрече о строительно-восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на своих освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, а также рассказал о шагах, предпринимаемых для нормализации отношений с Арменией.

Украинская сторона поблагодарила за оказанную гуманитарную поддержку и восстановительные работы.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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