Стала известна дата очередного заседания Милли Меджлиса

Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 25 июня.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Председатель подчеркнула, что информация о повестке дня заседания будет представлена в ближайшее время.

Отметим, что сегодня состоялось заседание Милли Меджлиса, на котором было обсуждено 12 вопросов.

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