https://news.day.az/politics/1669698.html Стала известна дата очередного заседания Милли Меджлиса
Стала известна дата очередного заседания Милли Меджлиса
Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 25 июня.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Председатель подчеркнула, что информация о повестке дня заседания будет представлена в ближайшее время.
Отметим, что сегодня состоялось заседание Милли Меджлиса, на котором было обсуждено 12 вопросов.
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