Как Армения захватила наследие апостольской албанской церкви

Апостольская Албанская Церковь является древнейшей церковью Кавказа. С начала Средних веков эта социокультурная прослойка вошла в мультикультурную сферу Азербайджана. Первая резиденция Апостольской Албанской Церкви была основана в Чоле, а со второй половины V века - в Партаве (современная Барда).

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Хаджар Вердиевой, опубликованной во французском издании Turquie News, в которой повествуется о том, как армяне присвоили албанские церкви.

Автор подчеркивает, что начиная с I и II веков нашей эры, албанские церкви покрывали азербайджанские земли плотной сетью, и начали строиться албанские памятники в Карабахе, Шеки и Гах-Балакене. В этот период были возведены церкви и монастыри в Зангезуре и Ирване. Среди них - Учкилса (храм Голубых Ангелов в районе Карбибасар), Сиванг (в районе Гёйча), Татев (в районе Зангезур), Узунлар (в районе Талин), Аселишад-Хорвираб (в районе Ведибасар), Аван и Путгни (в районе Кирхбулаг), Гамарли (в районе Аштарак) и Пираган - уникальные образцы азербайджанского наследия.

"До конца V века Апостольская Албанская Церковь, придерживающаяся Халкидонского вероисповедания, отошла от диофизитства, так как была вынуждена подчиниться конфессиональной политике сасанидских императоров региона. Эти сектантские распри длились более века, и социально-политическая ситуация в регионе в конце VII века окончательно привела к монофизитству.

В начале VIII века Апостольская Албанская Церковь, видя в этом способ избавиться от господства арабского халифата в Византийской империи, захотела вернуться к диофизитству и столкнулась с коварством Армянской Григорианской Церкви.

Таким образом, армяне, потерявшие свой государственный статус с начала Средних веков, расселились по обширной территории в поисках новых земель: от Месопотамии до Восточной Анатолии (провинция Карс) и до Киликии (Средиземноморский регион).

В ходе поиска "родины" Армянская Григорианская Церковь, объединяющая армян вокруг себя, начала претендовать на христианские памятники, являющиеся частью материального и культурного наследия Азербайджана", - пишет Вердиева.

По ее словам, эта монофизитская церковь пыталась забыть тот факт, что Армянская Григорианская Церковь, основанная парфянином Григорием, возникла в деревне Аштишат на берегу реки Арасани (приток Евфрата) в провинции Тарон (регион Муш) на востоке Малой Азии. Это не имело ничего общего с регионом Кавказа и даже с материальным и культурным наследием Азербайджана. Тем не менее Армянская Григорианская Церковь, опираясь на подлинные исторические ложные утверждения и стремясь найти "родину" для своей малой общины, будет использовать конфессиональную политику арабского халифата.

"В 704 году католикос Илия пишет письмо халифу Абд аль-Малику, где обвиняет католикоса албан Нерсеса Бакуру в предательстве против халифата. В результате Апостольская Албанская Церковь теряет свою автокефалию (юридическую и духовную независимость), и по решению собора в Барде в 704 году Апостольская Албанская Церковь подчиняется той же власти, что и Армянская Григорианская Церковь. С начала VIII века резиденция Апостольской Албанской Церкви находится в Бердакуре на берегу реки Тартар (на территории Тартар, провинция Кельбаджар). В конце IX века Апостольская Албанская Церковь не подчиняется решению собора в Барде. С середины X века Апостольская Албанская Церковь переходит к диофизитской доктрине, и это продлится 17 лет. Вернувшись к монофизитству во второй половине X века, Апостольская Албанская Церковь восстанавливает свою автокефалию в середине XIII века, и монастырь Гандзасар становится резиденцией Апостольской Албанской Церкви. Храм был построен в 1216-1238 годах по приказу князя Хасана Джалала, представителя династии Михранидов, одного из правителей Хачена, князя Кавказской Албании.

Однако армянское предательство продолжает преследовать Апостольскую Албанскую Церковь. Так, начиная со Средневековья, Армянская Григорианская Церковь начала присваивать земли в Иреване, принадлежащие коренному населению, азербайджанцам, таким образом закладывая (с XV века) основы для необоснованных армянских претензий на материальное и культурное наследие Апостольской Албанской Церкви и позже на азербайджанские земли. Таким образом, в 1441 году Армянская Григорианская Церковь, перенесшая свою резиденцию из Сиса в Учкилсу, начала захватывать земли Иревана.

Этот процесс начался еще до событий 1441 года. В 1431 году католикос Григор Макулу купил за 530 000 динаров из Тебриза семь деревень в районе Иревана: деревню Учкилса (где находится монастырь Учкилса), деревни Гамарли, Батриндж, Норагавит, Агунатун, Кираджли и Мугни, которые он присоединил к монастырю Учкилса. Позже Армянская Григорианская Церковь захватила еще шестнадцать азербайджанских деревень, другие земли, другие имущества. Таким образом, Армянская Григорианская Церковь смогла создать новые армянские поселения на азербайджанских землях, и эта монофизитская церковь начала заселять свою кочевую общину на историческую землю Азербайджана, Иреван.

С тех пор католикосы Армянской Григорианской Церкви стали практиковать присвоение исторических азербайджанских земель вокруг монастыря Учкилса и их аннексию к монастырю. Этот процесс продолжался до XVI века, когда Беглербек Чухурсаада Равангули хан обнаружил опасность. В 1519 году в письме к шаху Сефеви Исмаилу он писал: "... В последние годы армяне из Средиземноморья (Икичаяраси - ред.) прибыли на наши земли, на берега озера Ван и оттуда на Кавказ. Вместо того чтобы зарабатывать на жизнь бизнесом, мелкой торговлей, строительством и плотничеством, они занялись претензиями на оседлую жизнь на землях, которые находятся под моей властью. Католикос армян мира, который сейчас живет в деревне Учкилса, затрудняет нашу администрацию своими действиями и провокационными поступками, которые не представляют Григория II. Католикос финансирует переселение двух или трех семей на окраины азербайджанских деревень, с помощью фонда Армянского религиозного центра строит им маленькие церкви, создавая таким образом впечатление древности существования племени на Кавказе, что в будущем может вызвать осложнения".

Равангули хан не ошибся в своих предсказаниях. Армянская Григорианская Церковь, ищущая новые территории для бездомной армянской общины, сосредоточилась на азербайджанских землях со Средних веков, с целью захвата Апостольской Албанской Церкви, материального и культурного наследия Азербайджана. Армянская Григорианская Церковь продолжала эту политику на протяжении веков, убеждая, что после оккупации азербайджанских земель к северу от Аракса Российской империей в первые тридцать лет XIX века, были созданы благоприятные условия для изобретения "Великой Армении". Она смогла убедить Россию, что ее сторонники будут формировать социальную базу политической власти империи в регионе, с целью захвата наследия Апостольской Албанской Церкви. Она смогла убедить императора Николая I подписать 11 марта 1836 года указ, согласно которому управление автокефальной Апостольской Албанской Церковью было передано Армянской Григорианской Церкви.

После того как контроль над материальным и культурным наследием Апостольской Албанской Церкви перешел к Армянской Григорианской Церкви, была создана почва для того, чтобы армянские националисты могли предъявлять необоснованные претензии на исторические земли Азербайджана. Параллельно, с разрешения российских властей, Армянская Григорианская Церковь уничтожила архивы Апостольской Албанской Церкви в 1909-1910 годах, нанеся тем самым большой удар по историческому наследию Азербайджана и исторической памяти его народа.

Армянская Григорианская Церковь, в тандеме с армянскими националистическими партиями, таким образом, в начале XX века беззастенчиво предъявляла претензии на исторические земли Азербайджана и изобрела так называемую "проблему Нагорного Карабаха" и полностью армянизировала Иреван", - говорится в статье.