https://news.day.az/politics/1670049.html "Формула власти": Михаил Гусман о премьер-министре Сингапура Ли Сянь Лун - ВИДЕО
"Формула власти": Михаил Гусман о премьер-министре Сингапура Ли Сянь Лун - ВИДЕО
Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный личности премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лун.
Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма:
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