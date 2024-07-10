Считаю, что Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения.

Как передает Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на трехсторонней встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Он отметил, что Азербайджан и Армения проделали важную работу в направлении устойчивых, достойных мирных переговоров, которые создают большие возможности для отношений обеих стран, региона и Соединенных Штатов.

"США вместе с Европейским союзом и другими коллегами поддержали этот процесс. Сегодняшняя встреча - это возможность рассмотреть достигнутый прогресс. Основываясь на всех контактах, включая обсуждения в последние недели, считаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое США также решительно поддерживают. Сегодня мы собрались вместе, чтобы обсудить, что США могут сделать для достижения соглашения", - сказал Э.Блинкен.

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