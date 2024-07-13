Автор: Байрам Эльшадов

Вице-мэр Парижа Арно Нгатч бросился на защиту своих любимых армян, последовав примеру своей начальницы Анн Идальго, которая известна как один из самых громких армянофилов страны. Причем сделал это он, забыв о своем городе, в котором ситуация весьма сложная.

Вице-мэр не жалел эмоций в своем выступлении, где он говорил о "120 тысячах армянских беженцев". Любопытно то, что после каждого выступления цифры эти растут. Если раньше армяне и сопереживающие им западные политики говорили о ста тысячах, то потом речь зашла уже о 150 тысячах. Осознав, что даже у наглой лжи бывает предел, решили продать миру фейк о 120 тысячах "беженцев".

И все бы ничего, только от постоянного повторения лжи она не становится правдой. И тот факт, что за последние дни армяне уже дважды продвигают тезисы о "беженцах", указывает на целенаправленный и скоординированный характер проводимой кампании.

В своем выступлении он выступил со словами поддержки в адрес армян и добавил, что "Париж всегда будет рядом с армянским народом". Только вот если так, то кто позаботится о Париже, находящемся под осадой полчища крыс, от которых страдают горожане?

И это не говоря о том, что Париж стоит на пороге начала Олимпиады, которая рискует обрасти славой игр с самой слабой организацией. В дополнение к этому власти Парижа и Франции до сих пор не решили полностью вопросы безопасности.

Вместо того, чтобы решать реальные вопросы и проблемы, с которыми столкнулся Париж, вице-мэр Парижа мсье Нгатч, как и его руководитель мадам Идальго, предпочитают выражать слова поддержки армянам.

И именно по этому, парижане уже давно объявили своего мэра персоной нон-грата. Им надоело откровенно наплевательское отношение градоначальника и ее команды по отношению к французской столице.

Однако, разочаруем Арно Нгатча. Его слова поддержки ничего не значат и никому не интересны. Всем и так известно, что команда проармянского мэра Парижа состоит из подобных ей людей, желающих поиграть в больших дипломатов. Только веса у них никакого нет. Ни на мировой политической арене, ни у себя дома.

В первую очередь, из-за своей же бесполезности.