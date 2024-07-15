Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность

В результате переговоров между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, с 15 июля 2024 года посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность по новому адресу. Посол и нынешний состав посольства вернулись в Иран.

Как сообщили в понедельник Day.Az в МИД Азербайджана, иранская сторона как страна аккредитации, в соответствии со своим обязательством по обеспечению безопасности в рамках "Венской конвенции о дипломатических сношениях", приняла соответствующие меры для обеспечения дипломатической охраны перед новым зданием посольства Азербайджана.

"В настоящее время ведутся соответствующие работы по организации консульской службы в новом здании посольства Азербайджана в Иране, и в ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация о восстановлении консульской службы.

Посольство расположено в районе Даррус города Тегеран, на проспекте Шахризад, ул. Ярмухаммеди (на пересечении переулка Саги и улицы Фирузкух), дом 8.

Восстановление работы посольства будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, работе по выполнению достигнутых между двумя странами договоренностей и вопросам, требующим решения", - говорится в сообщении ведомства.

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