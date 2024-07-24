ЦИК Азербайджана отменил утверждение кандидатуры Эльтона Мамедова в депутаты

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана рассмотрено обращение группы избирателей об отмене утверждения кандидатуры бывшего депутата Эльтона Мамедова, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты от Уджарского избирательного округа № 94.

Как передает в среду Day.Az, избиратели попросили отменить утверждение кандидатуры Эльтона Мамедова, который скрыл информацию о своей недвижимости.

Об этом сообщил на заседании член ЦИК Габиль Оруджев.

Габиль Оруджев отметил, что информация о ряде объектов недвижимости не была должным образом и полностью представлена в окружную избирательную комиссию.

"Здесь мы видим факт фальсификации данных. Например, не указаны квартиры с большой площадью, нежилые помещения в Баку. Сокрытие этой информации является фальсификацией. С другой стороны, при изучении информации о личных доходах выяснилось, что Эльтон Мамедов, будучи предпринимателем, скрывал полученные доходы. Скрыта информация как об имуществе, так и о доходах", - добавил он.

Было отмечено, что подписи на подписных листах, представленных для регистрации кандидатуры Эльтона Мамедова, были повторно проверены. Выяснилось, что большинство подписей были поддельными.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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