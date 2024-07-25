Беспредел французских властей: десятки семей с детьми ночуют на улице

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как макроновская власть устроила беспредел перед Олимпиадой.

Day.Az представляет публикацию:

"Несколько десятков бездомных семей (более 300 человек), которых власти Франции решили выселить из Парижа перед Олимпийскими играми, вышли на акцию протеста перед мэрией.

Протестующие требуют предоставить им убежище.

Гуманитарная ассоциация Utopia 56 сообщает, что среди ночующих на улице много пожилых и детей, самому младшему из которых три недели.

"Франция готовится принять у себя людей со всего мира, пока эти семьи выживают на улицах"".