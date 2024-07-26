Обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Сомали

Сегодня обсуждались перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги.

"Визит является ярким примером дружбы и сотрудничества между нашими странами. Этот год имеет особое значение для наших отношений. В 2024 году мы отмечаем годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Сомали, и я хотел бы подчеркнуть значительное усиление сотрудничества в последние годы. Мы используем возможности международных форумов и двусторонних встреч для проведения переговоров. Несколько раз проходили встречи с представителями Сомали. В июле 2023 года мы подписали соглашение о политических консультациях между нашими странами, что является важным шагом", - сказал он.

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