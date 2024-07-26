Джейхун Байрамов о переговорах по нормализации между Арменией и Азербайджаном

Переговоры по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном продолжаются.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги.

По его словам, Сомали всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана.

"Это проявлялось как во время 44-дневной войны, так и после нее. Хотелось бы поблагодарить коллегу за такую поддержку. Я проинформировал коллегу о ситуации в постконфликтный период. Рассказал об освобожденных территориях, восстановительных и строительных работах, а также об угрозах, связанных с минами. Также я сообщил ему о продолжающихся переговорах по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

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