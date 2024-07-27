Председатель ЦИК Азербайджана предупредил кандидатов в депутаты

Предвыборная агитация еще не началась, СМИ должны это учитывать.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что также это должны учитывать зарегистрированные кандидаты.

"В случае нарушения в этой сфере ЦИК может провести разбирательство и даже отменить кандидатуру зарегистрированного лица", - добавил он.

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