Арестован начальник отдела минобороны Азербайджана

Арестован начальник отдела капитального и текущего ремонта жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны Азербайджана Рагим Лачынов.

Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az сказал старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

"Бывшему заведующему отделом капитального и текущего ремонта жилищно-эксплуатационного управления министерства обороны Азербайджана Лачынову Рагиму Мирза оглу, в отношении которого имеются серьезные подозрения в совершении соответствующих действий по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении военной прокуратуры, предъявлены обвинения по статьям 179.4, 32.5, 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и по представлению Военной прокуратуры решением Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, включая юридическую оценку каждого факта и деяния", - добавил он.

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