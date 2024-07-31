Назван объем территории, полностью очищенных от мин

В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск армии Азербайджана в июле нынешнего года было полностью очищено от мин более 1184 гектаров освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщили в среду Day.Az в минобороны Азербайджана, на сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 39721 гектаров освобожденных территорий.

"В целом, обнаружено и уничтожено 13045 единиц неразорвавшихся боеприпасов, 3318 единиц противотанковых мин и 10463 единицы противопехотных мин.

На освобожденных от оккупации исторических территориях Азербайджана в плановом порядке продолжается осуществление надлежащих мер по восстановлению социального благополучия, обеспечению безопасности, а также мер по инженерному обеспечению, направленных на ускорение выполнения дорожных и инфраструктурных работ", - говорится в сообщении ведомства.

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