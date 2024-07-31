Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко выразил соболезнования в связи с гибелью 4 азербайджанских военнослужащих.

Об этом дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью во внеслужебное время 4 азербайджанских военнослужащих. Передаю глубокие соболезнования их семьям, друзьям и коллегам", - добавил дипломат.

Отметим, что 30 июля были обнаружены тела военнослужащих азербайджанской армии - капитана Эмналиева Асифа Гахраман оглу, прапорщика Джабраилова Фарида Фамиль оглу, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы - сержанта Самедова Турала Машаллах оглу и сержанта Шахмарлы Эмина Огтай оглу, которые, по предварительной версии, отравились во время купания в сероводородных термальных источниках на территории Лачинского района во внеслужебное время.

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