https://news.day.az/politics/1679112.html Посол Великобритании поделился публикацией в связи с олимпийской победой азербайджанского дзюдоиста
Посол Великобритании поделился публикацией в связи с олимпийской победой азербайджанского дзюдоиста
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в связи с победой азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева на Олимпиаде в Париже, сообщает Day.Az.
"Дзюдоист Зелим Коцоев своим великолепным выступлением добавил второе "золото" в копилку медалей Азербайджана. Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса в Париже", - говорится в публикации посла в социальной сети "X".
Отметим, что азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале соревнований летних Олимпийских игр в Париже одержал победу над спортсменом из Грузии.
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