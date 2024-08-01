Посол Великобритании поделился публикацией в связи с олимпийской победой азербайджанского дзюдоиста

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в связи с победой азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева на Олимпиаде в Париже, сообщает Day.Az.

"Дзюдоист Зелим Коцоев своим великолепным выступлением добавил второе "золото" в копилку медалей Азербайджана. Азербайджанские дзюдоисты творят чудеса в Париже", - говорится в публикации посла в социальной сети "X".

Отметим, что азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, в финале соревнований летних Олимпийских игр в Париже одержал победу над спортсменом из Грузии.