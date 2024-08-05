Мецаморская АЭС является источником прямой ядерной угрозы

Мецаморская АЭС в Армении является источником прямой угрозы для Турции. Любой инцидент на станции, расположенной всего в 16 км от границы с Турцией, может привести к серьезным последствиям для приграничных турецких провинций.

Как сообщает Day.Az, об этом пишут турецкие СМИ, комментируя планы правительства Армении по продлению срока эксплуатации АЭС, построенной еще в 1976 году.

Издание Akit акцентировало внимание на росте числа онкологических заболеваний, фиксируемом в последний период в приграничных с Арменией провинциях Турции.

"Мецаморская АЭС, срок эксплуатации которой планируется увеличить как минимум на 10 лет, расположена всего в 30 км от города Ыгдыр и в 100 км от города Карс. Именно Ыгдыр первым почувствует на себе негативное воздействие эксцессов на АЭС в Армении", - отмечает издание.

Ресурс TRHaber назвал старую атомную станцию в Армении "самой опасной в мире после Чернобыльской АЭС". Согласно изданию, Мецаморская АЭС является источником ядерной угрозы для Турции.

Агентство "Анадолу" привлекло внимание к техническим характеристикам старой АЭС в Армении, отметив, что Иреван обсуждает также вопрос новой атомной электростанции, причем не только с Россией, но и с США, Южной Кореей, Китаем и Францией.

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