США не должны становиться оплотом армянского реваншизма

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен нанес серьезный ущерб стратегическим интересам Вашингтона в регионе Южного Кавказа. О'Брайен является верным сторонником армянского режима, который в последнее время перевооружается с пугающей скоростью с помощью Франции и Индии. Внешнеполитическая стратегия Вашингтона терпит неудачу, поскольку Белый дом не в состоянии оказать давление на Ереван с целью заключения долгосрочного мирного соглашения с Баку.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенного в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, Штаты должны принимать во внимание разницу между социально-культурной и религиозной толерантностью в Азербайджане и этническую нетерпимость в Армении.

"В Азербайджане существуют глубоко укоренившиеся межэтнические и межрелигиозные традиции, основанные на толерантности и демократических ценностях. Чего невозможно сказать об Армении, которая является одной из самых моноэтнических стран в Европе. Поддерживая Ереван оружием и политической риторикой, администрация Байдена-Харрис лишь способствует развязыванию новой региональной войны", - считает наш собеседник.

Американский эксперт добавил, что западные демократические правительства во главе с США и Францией находятся в плачевном положении, и чтобы скрыть провал своей внешней политики они поощряют армянский режим начать новую войну против Азербайджана.

"На основании текущих предвзятых дипломатических шагов Вашингтона становится совершенно очевидно, что администрация Байдена-Харрис получает крупные избирательные взносы на предстоящие президентские выборы от армянского лобби, а взамен становится оплотом реваншизма и воинственности Армении в регионе, нанося серьезный ущерб региональной безопасности и проектам инфраструктурной интеграции", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов