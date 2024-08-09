В Азербайджане начал работу Независимый медиа-центр в связи с парламентскими выборами

В Азербайджане начал работу Независимый медиа-центр "Выборы-2024" в связи с запланированными на 1 сентября 2024 года внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахир Панахов 9 августа посетил Независимый медиа-центр и ознакомился с созданными там условиями.

Он отметил, что опыт создания Независимого медиа-центра на протяжении многих лет доказал свою эффективность. По словам председателя ЦИК, важно, чтобы представители местных и международных СМИ могли свободно и беспрепятственно получать информацию о выборах в Милли Меджлис.

Следует отметить, что в Независимом медиа-центре будет оказываться помощь представителям местных и зарубежных СМИ во всестороннем, оперативном и объективном освещении предстоящих выборов.

Центр полностью оснащен современными информационно-коммуникационными технологиями и необходимым техническим оборудованием.

На сайте Независимого медиа-центра (www.secki-2024.az) регулярно публикуется самая свежая информация о выборах в Милли Меджлис на азербайджанском, английском и русском языках.

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