Нож в спину Тегерану

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавняя новость о размещении американских военных в Армении, скорее всего, заставит Иран задать своим армянским партнерам несколько серьезных вопросов. Хотя Ереван и посольство США пытаются опровергнуть все и вся, но факты могут оказать значительное влияние на геополитическую ситуацию в регионе, особенно с учетом напряженных отношений между Ираном и США.

6 августа в сети появилась информация о том, что в начале этого месяца в аэропорту Звартноц в Армении совершили посадку два самолета ВВС США. По сообщениям, армянам был доставлен не только военный груз, включающий специальные приборы для отслеживания траекторий ракет, выпускаемых с территории Ирана, но и личный состав, который будет управлять данным оборудованием. Чтобы не привлекать к этому внимания, военнослужащие были тщательно отобраны. Большинство из них - американцы армянского происхождения, служащие ВС США, а также лица славянской и кавказской внешности, переехавшие в США из стран СНГ. Все они были экипированы формой ВС Армении и дислоцированы на армянской базе в Зангезуре.

Как только эта информация просочилась в Интернет, посольство США в Армении поспешило отреагировать на новость о размещении американских военных на территории Армении. В заявлении посольства было указано, что учения Eagle Partner, направленные на повышение взаимодействия между США и Арменией, успешно завершились 24 июля, и вся американская техника и личный состав покинули Армению.

Но есть загвоздка - учения прошли с 15 по 24 июля, тогда как военно-транспортные самолеты американских ВВС прибыли в Армению уже в начале августа. Таким образом, заявление посольства не опровергает информацию, опубликованную в азербайджанских СМИ. Более того, появились фотографии, подтверждающие присутствие американских самолетов в Армении в начале августа. Также известны место их дислокации и маршруты военных. Один из этих самолетов вылетел из Катара и прибыл в РА через территорию Грузии. В аэропорту Звартноц, откуда ранее были выведены российские пограничники, были выгружены три контейнера с вооружением и личный состав ВС США.

Несмотря на эти факты, официальный Ереван и американское посольство продолжают отрицать очевидное.

Интересно было бы узнать реакцию Тегерана, ведь ситуация с размещением американских военных в Армении вызывает особый интерес в контексте заявлений Ирана, который неоднократно подчеркивал свои "красные линии" в отношении региональной безопасности. Иран традиционно рассматривает Южный Кавказ как сферу своих жизненных интересов и категорически выступает против присутствия третьих сил в этом регионе, особенно со стороны США и их союзников.

Тегеран неоднократно заявлял о своей приверженности поддержке территориальной целостности стран Южного Кавказа, в том числе Армении, и выражал обеспокоенность в связи с любыми действиями, которые могут нарушить баланс сил в этом регионе. Иранская дипломатия акцентировала внимание на недопустимости военного присутствия сторонних держав, рассматривая это как угрозу собственной безопасности.

Посол Ирана в Армении, а также высокопоставленные иранские дипломаты не раз подчеркивали, что любые попытки вмешательства извне могут рассматриваться как прямое нарушение интересов Ирана. Такие заявления основываются на опасениях, что иностранные военные базы могут быть использованы в случае обострения конфликта или в рамках стратегического давления на Иран, учитывая его сложные отношения с США.

Иранская политическая элита, включая депутатов парламента, политологов и общественных деятелей, традиционно говорят о т.н. присутствии "израильских военных баз" в Азербайджане, рассматривая это как серьёзную угрозу национальной безопасности.

Однако недавние события показали, что их фокус был направлен не туда. Пока иранские власти и политологи искали мифические базы Израиля в Азербайджане, американские военные оказались на территории Армении, практически у границ с Ираном. Эта ситуация, безусловно, является вызовом для иранской внешней политики, и реакция со стороны Тегерана может быть весьма жесткой. Учитывая риторику иранских лидеров, можно ожидать, что Тегеран попытается дипломатически или иными средствами повлиять на Ереван, чтобы нейтрализовать это присутствие.

Армения традиционно рассматривается Ираном как дружественное государство, но с другой стороны, присутствие американских военных так близко к иранской границе может быть воспринято как прямая угроза, требующая немедленной реакции.

Присутствие американских военных в Армении создает новый очаг напряженности в регионе, и Иран, безусловно, будет внимательно следить за развитием событий. Реакция Тегерана может стать индикатором того, насколько серьезно иранские власти воспринимают это как угрозу и насколько далеко они готовы пойти в своих действиях, чтобы защитить свои интересы. А пока остается запастись попкорном и наблюдать за тем, как Ереван будет пытаться в поте лица разрулить ситуацию. Нож в спину Тегеран не простит.