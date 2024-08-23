Финская делегация посетила Шушу и Лачин

Делегация общественно-политических деятелей Финляндии, прибывшая в Азербайджан по инициативе Общества дружбы Финляндия-Азербайджан, побывала в Шуше и Лачине.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в поездке приняли участие член парламента Финляндии Микко Полвинен, директор Центра исследований Финляндии, России и Восточной Европы в Александровском институте Маркку Кансгапуро, журналист, специализирующийся на вопросах внешней политики и безопасности, заместитель редактора журнала "Hymy", бывший председатель Депутатской группы (2021), бывший член совета городского округа Вантаа-Керева (2022 г.), бывший член регионального правительства Вантаа-Керева Антеро Ээрола, бывший министр обороны Финляндии, председатель правления консалтинговой компании "J-E Enestam AB" Жан Эрик Энестам, бывший заместитель главы финской делегации в Парламентской ассамблее Западноевропейского союза Жаако Лааксо и председатель Общества дружбы Финляндия-Азербайджан Тарана Назарова.

В рамках визита делегация посетила Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе. Здесь гостям была представлена подробная информация об истории города Шуша, "расстрелянных памятниках", Джыдыр дюзю, армянском вандализме против памятников истории Азербайджана в Шуше, доведена до внимания проделанная работа.

Затем гости посетили равнину Джыдыр дюзю и Шушинскую крепость. Они ознакомились с проводимыми быстрыми темпами в Шуше восстановительными и строительными работами и высоко оценили проделанную работу. Они осудили акты вандализма, совершенные армянами против памятников культуры, мечетей в Шуше в период оккупации.

Затем финская делегация отправилась в Лачин.

Гостям, посетившим Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, была предоставлена подробная информация об условиях, рабочих местах и социальном обеспечении переселенных в Лачин, о проводимых в районе реконструкционных, ремонтно-восстановительных работах, планах и проектах на будущее, а также о селах Сус и Забух.

Делегация посетила один из первых 22 отреставрированных домов в Лачине, встретилась с проживающими здесь семьями и взяла у них интервью. В своих интервью хозяева дома выразили радость по случаю возвращения на родину спустя 30 лет, подчеркнув, что здесь на высоком уровне созданы все условия для комфортного проживания жителей. Они выразили благодарность победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и Азербайджанской армии. Гости уехали оттуда с приятными впечатлениями.

Затем в Лачинском районе они посетили рыбное хозяйство "Хякяри", побывали в селах Забух и Сус. Здесь гостей встретили гостеприимные жители, которые пригласили их в свои дома и ознакомили с прекрасными условиями, созданными государством. Красота азербайджанской природы и гостеприимство местных жителей произвели на делегацию благоприятное впечатление.

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