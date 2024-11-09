Президент Кыргызстана примет участие в COP29

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в COP29 в Баку, сообщает в субботу Day.Az.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 11-13 ноября посетит с рабочим визитом Азербайджанскую Республику для участия в 29-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата (РКИК)", - сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Муратбек Азымбакиев.

По его словам, 12 ноября Жапаров примет участие в церемонии открытия Климатического саммита и выступит на пленарной сессии конференции.

Отмечается, что на мероприятии "Диалог высокого уровня: продвижение горной повестки и актуализация темы гор и изменения климата", организуемом Кыргызстаном совместно с Азербайджаном и Монголией на полях COP29, состоятся выступления Президента Садыра Жапарова, Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, Президента Непала Рама Чандры Поудела, а также глав других делегаций и международных организаций. Указанное мероприятие состоится 13 ноября.

Азымбакиев также сообщил, что в этом году впервые во время проведения Конференции сторон рамочной Конвенции ООН по изменению климата с 13 по 21 ноября будет организован красочный национальный павильон Кыргызстана под общей тематикой "Кыргызстан: устойчивое горное развитие".

В павильоне ежедневно будут проводиться презентации с участием министерств и ведомств страны по актуальным вопросам климатической повестки дня, энергетического, торгово-экономического, туристического и инвестиционного потенциала Кыргызстана, а также культурные мероприятия, выставки национальной горной продукции (мёд, сухофрукты, национальные напитки и др.) и дегустации.

Отметим, что через несколько дней в Баку стартует 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.