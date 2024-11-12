Секретариат, функции которого выполняет ООН, должен быть переведен в одну из прикаспийских стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Халаф Халафов в рамках COP29 в Баку.

По его словам на Каспийском море имеются большие экологические проблемы.

"Этот вопрос всегда поднимался азербайджанской стороной, а на Ашхабадском саммите впервые был озвучен призыв к более высокому уровню подхода прикаспийских государств к экологическим проблемам на Каспии и снижению уровня Каспия", - отметил Х.Халафов.

Он сказал, что сегодня все эти вопросы сохраняют свою актуальность.

"Потому что уменьшение поверхности воды в Каспийском море может стать серьезной проблемой для прикаспийских стран, особенно для крупных городов, расположенных на Каспийском побережье. Я думаю, что прикаспийские страны также должны приложить усилия для спасения Каспия, сохранения его флоры и фауны, его водной поверхности и разработки определенных проектов в связи с этим.

Необходимо активизировать деятельность во всех форматах сотрудничества. В то же время они не должны жалеть финансовой поддержки этой отрасли. Поэтому, в первую очередь, мы считаем, что актуальным остается вопрос формирования постоянного секретариата многосторонней конвенции, контролирующей экологическое состояние Каспийского моря.

Сейчас функции этого секретариата выполняет организация ООН, но, естественно, секретариат должен быть переведен в одну из прикаспийских стран. Прикаспийские страны должны совершенствовать работу этого секретариата и уделять больше внимания экологическим проблемам Каспия.

Должен быть решен один из важнейших вопросов - проблема внешнего загрязнения Каспийского моря. Следует внимательно изучить проблемы водоразделов, впадающих в Каспийское море", - добавил Х.Халафов.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.