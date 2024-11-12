Премьер-министры Азербайджана и Антигуа и Барбуды обсудили расширение двусторонних отношений

12 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках церемонии открытия Саммита лидеров проходящей в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) побеседовал с премьер-министром Республики Антигуа и Барбуда Гастоном Брауном.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

"В ходе беседы было отмечено сотрудничество Азербайджана с Антигуа и Барбудой в международных организациях, обсуждены перспективы развития двусторонних отношений", - говорится в информации Кабмина.

Напомним, вчера старовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.