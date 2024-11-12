Проходит министерская встреча с участием представителей Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии

В рамках СОР29 проходит 9-я Министерская встреча, заседание руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется