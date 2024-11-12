https://news.day.az/politics/1706422.html Проходит министерская встреча с участием представителей Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии - ФОТО В рамках СОР29 проходит 9-я Министерская встреча, заседание руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Проходит министерская встреча с участием представителей Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии - ФОТО
В рамках СОР29 проходит 9-я Министерская встреча, заседание руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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