Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана о группе экспертов прикаспийских государств

Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана по созданию группы экспертов из прикаспийских стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на конференции COP29 в Баку.

"Каспийское море находится в опасности. Спасение самого большого озера в мире - это вопрос общей озабоченности, который требует долгосрочного международного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативу Президента Ильхама Алиева о создании группы экспертов из прикаспийских государств", - сказал он.

Президент добавил, что Казахстан активизирует свою деятельность по сохранению Аральского моря.

"Я выражаю свою искреннюю признательность правительству Азербайджана за организацию этого глобального мероприятия и верю, что вместе мы сможем решить важнейшую задачу, стоящую перед нынешним поколением", - заключил Токаев.