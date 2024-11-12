Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана о группе экспертов прикаспийских государств - Токаев
Казахстан поддерживает инициативу Азербайджана по созданию группы экспертов из прикаспийских стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на конференции COP29 в Баку.
"Каспийское море находится в опасности. Спасение самого большого озера в мире - это вопрос общей озабоченности, который требует долгосрочного международного сотрудничества. Мы поддерживаем инициативу Президента Ильхама Алиева о создании группы экспертов из прикаспийских государств", - сказал он.
Президент добавил, что Казахстан активизирует свою деятельность по сохранению Аральского моря.
"Я выражаю свою искреннюю признательность правительству Азербайджана за организацию этого глобального мероприятия и верю, что вместе мы сможем решить важнейшую задачу, стоящую перед нынешним поколением", - заключил Токаев.
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