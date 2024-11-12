Главы минобороны СНГ обсудили перспективы военного сотрудничества

Находящийся с визитом в Российской Федерации первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых государств, состоявшемся 12 ноября в Москве.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

На заседании были подробно обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.