В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне продолжают использовать детей в своих грязных целях.

Day.Az представляет публикацию:

Экоактивистка Грета Тунберг после акций протеста в Грузии отправилась в Армению. Не в Азербайджан - на COP29. Армяне, естественно, воспользовались этим вовсю и провели аж целый форум под громким названием "Влияние агрессии Азербайджана на права человека и защиту окружающей среды". И на этом мероприятии Грета говорит, что "мировые лидеры находятся в Азербайджане и боятся сказать то, за что могут быть наказаны".

Теперь вопрос этой маленькой девочке, которая лезет в очень взрослые дела: если тебя так сильно волнует экология, почему бы не приехать на COP и не выразить свое возмущение прямо с трибуны в Баку?! Мировые лидеры же чего-то боятся, а ты девочка смелая, сказала бы все прямо и не боясь никого и ничего. Зачем вести эти пустые разговоры в Ереване?

Всерьез критиковать или размышлять над словами этой девочки как-то язык не поворачивается. Но судя по тому, что ее заманили в Ереван, где она делает уже политические заявления в угоду и с подачи армян, Грета, по по мнению тех, кто за ней стоит, созрела для того, чтобы делать из нее очередного "харизматичного европейского политика" - бездушного популиста и любителя совать нос в чужие дела. Такие сейчас времена: чем более неадекватен человек, тем шире его карьерные перспективы в Брюсселе.