Армении придется поменять и Декларацию о независимости, и Конституцию

Отставки в правительстве Армении стали главной новостью в лентах новостей армянских СМИ. Ушли в отставку председатель Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, глава Следственного комитета Аргишти Кярамян, глава МВД Ваге Казарян, председатель Высшего судебного совета Карен Андреасян. Сообщается, что министр инфраструктур и глава Налоговой службы также подали заявления об отставке после жесткого разговора с премьер-министром Николом Пашиняном. Сам Пашинян объяснил эту "жатву" "системными проблемами, о которых он ранее открыто говорил".

Прокомментировать ситуацию Day.Az попросил политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова.

"Думаю, после того, как Никол Пашинян публично выразил свое крайнее недовольство всем силовым блоком правительства и судебной системой, отставок стоило ожидать. Сделал он это фактически в такой форме, чтобы не вышло, что он выбирает, кого уволить, а кого оставить. В отставку как бы уходят все. Недоверие и недовольство выражено всем, в том числе и людьми из ближнего круга, в частности министру внутренних дел Казаряну. Не исключаю, что кого-то Пашинян позднее переназначит или сделает какую-то перестановку. В любом случае, контроль он сохранил в лице министра обороны Сурена Папикяна и главы Совета безопасности Армена Григоряна. Остальных силовиков и близких к этим структурам руководителей он "попросил" подать заявления об отставке", - сказал Мусабеков.

По словам политолога, внутренняя ситуация в Армении вроде бы таких мер не требует. И оппозиция выдохлась, и Србазана больше не видно и не слышно. Но Никол Пашинян понимает, что заключение мирного договора с Азербайджаном и определенные уступки неизбежны. В том числе придется отказываться от совершенно неприемлемого и недопустимого с точки зрения международного права наличия в армянском законодательстве территориальных претензий к Азербайджану. И в Декларации о независимости, и, соответственно, в преамбуле Конституции, и в "оговорках" Армении при ратификации документов о создании СНГ аннексионистские требования армянской стороны нашли свое отражение. Менять все это придется, и Армении этого не избежать, считает политолог.

"Пашинян понимает, что для противодействия этим шагам будут мобилизованы его противники, и хочет полностью подчинить себе и поставить под свой контроль весь силовой блок. Прежде ему это не удавалось, особенно в части, касающейся судебной системы. Пашинян хочет укрепить контроль во внутренней ситуации. Посмотрим, как у него это получится. Думаю, что бороду он сбрил не только потому, что в США победил Дональд Трамп, а не поддерживаемая армянами Камала Харрис. Но бороду сбрить легко, а вот насколько эффективными окажутся его внутриполитические шаги, покажет время. Но я не думаю, что это может как-то проецироваться на переговоры по мирному договору. Те, кто занят в этом процессе - глава МИД и Совбеза - остаются на своих местах. Так что процесс не остановится.

Очевидно также, что Пашиняну нужно разобраться с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, которые хоть политически и не в состоянии его свергнуть, но сохранили колоссальные финансовые и медийные ресурсы, сохранили своих людей в системе безопасности и в судебной системе. Их люди оттуда не вычищены. Пашинян хочет раскулачить окончательно Кочаряна и Саргсяна, а заодно вычистить все силовые структуры от их охвостья", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева