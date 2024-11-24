Шоппинг, СПА и прочая ерунда

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Климатическая конференция СОР29 завершила свою работу в Баку. Около двух недель напряженных обсуждений подошли к концу. Десятки тысяч представителей почти всех стран мира решали важнейшие вопросы, от которых зависит благополучие планеты. Но некоторым все это, оказывается, совсем не интересно. Например, главе МИД Германии Аннелене Бербок.

Для чего Бербок приехала на конференцию по климату в Баку, в принципе, не является загадкой, но с климатической повесткой и обсуждавшимися здесь проблемами ее визит точно не был связан. Главный дипломат Германии приехала не для этого. На климат ей глубоко наплевать. Дама, представляющая отличающийся своим высокомерием и чванством слой политических кругов Германии, прибыла, чтобы своим поведением выразить Азербайджану неуважение и презрение, а заодно покопаться и в его внутренних делах. Стоило ли для этого садиться в самолет и дополнительно загрязнять атмосферу? Все это Бербок могла бы проделывать и на удаленке.

Недружественные Азербайджану круги терпели, терпели и не вытерпели. Слишком уж успешно, гладко и без проблем проходил СОР29, чтобы они могли это вынести без валерьянки. Бербок была, скажем так, десантирована в Баку для того, чтобы внести ложку дегтя в установившуюся на конференции деловую, дружественную и доброжелательную атмосферу. Только прибыв накануне, она принялась плеваться обвинениями, кричать о правах человека и озвучивать прочие пункты антиазербайджанской повестки, разработанной в проармянской тусовке ЕС. Она жутко обижена также за депутатов ПАСЕ, которых не пустили на СОР29. Само собой, ведь из-за этого здесь не появился небезызвестный Швабе. Правда, его постигла бы участь Паллоне, но зато было бы что вспомнить. Тоже приключение.

Так вот, вместо того, чтобы участвовать в дискуссиях по насущным вопросам, Бербок, по некоторым данным, проводила время более "содержательно". Вот ее распорядок дня: пресс-конференция о правах человека, встреча с оппозицией, встреча с активистами западных сетей, щоппинг, СПА. У мадам, как видим, была масса дел. Вот скажите, как бы она при таком загруженном графике успела участвовать в обсуждениях по изменениям климата? На конференции она появилась только в последний день и то только для того, чтобы внести в атмосферу напряженность

Если серьезно, все это выглядит, мягко говоря, неприлично. Но тут просматривается не только плохое воспитания мадам Анналены, но также лицемерие западных кругов, направленное на отвлечение внимания от основной повестки СОР29. И до и во время конференции отдельные чиновники ЕС и западные круги усиленно педалировали тему прав человека, нивелируя таким образом вопрос своей ответственности за климатическую катастрофу. Ставилась цель размыть повестку, внести нервозность и заставить участников обсуждать внутренние дела Азербайджана вместо того, чтобы говорить о мировой проблеме. Ведь в Баку основной темой было финансирование, и раскошелиться должен как раз тот самый "развитой мир" в лице западных держав, который с таким презрением смотрит на остальную часть человечества. В том числе на Азербайджан. Анналена Бербок является выразителем воли этих кругов. Учитывая высокую степень нахальства этой дамы, на нее была возложена миссия внести червоточину и отвлечь внимание от ответственности "хозяев Земли".

Страны, считающие себя выше других, уверенные, что владеют планетой, не хотят платить. Их цель - свалить вину и ответственность на других. Для этого у них достаточно ресурсов и инструментов, таких, как Бербок.

Все-таки правильно сделали в Малайзии, что забыли встретить мадам Бербок в аэропорту...