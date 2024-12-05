Армения нанесла серьезный удар культурному наследию Азербайджана

Армения не разрешает ЮНЕСКО отправить свою миссию для исследования состояния азербайджанского культурного наследия на своей территории.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азиз Алекперов во время выступления на II международной конференции Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

По его словам, политика Армении по созданию моноэтнического общества контрастирует с богатыми традициями и историей этнического и религиозного разнообразия региона.

Он отметил, что Армения изгнала со своей территории всех азербайджанцев и сегодня там нет ни одного азербайджанца.

"Армения нанесла серьезный удар по нашему материальному и нематериальному культурному наследию, целенаправленно уничтожив наши кладбища, памятники культуры и религии. Наши традиции, социальные связи и образ жизни сильно пострадали.

Наша цель в перечислении этих исторических фактов - не продолжать раздор, а объяснить отправную точку нашей борьбы за справедливость, мир и примирение. Мы привержены цели мирного возвращения на родные земли и уважаем нормы и принципы международного права. Концепция возвращения, принятая нашей Общиной в прошлом году, является важным документом, призывающим международное сообщество поддержать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение. Мы продолжаем отстаивать эти права в рамках диалога с ООН, ЮНЕСКО, Организацией исламского сотрудничества и другими авторитетными международными организациями", - сказал он.

А.Алекперов подчеркнул, что восстановление справедливости и установление прочного мира в регионе возможно только при признании и обеспечении права западных азербайджанцев на возвращение.

"Поддержка международного сообщества в этом процессе неоценима. К сожалению, отсутствие готовности правительства Армении к конструктивному диалогу усложняет этот вопрос. Тем не менее, мы полны решимости продолжать нашу работу на основе принципов мира и диалога.

Несмотря на то, что Азербайджан является одной из стран с самым высоким уровнем беженцев и вынужденных переселенцев в мире, он не отступил от своих гуманитарных ценностей и внес свой вклад в решение проблем переселения в мировой миграции с помощью различных гуманитарных инициатив.

Отмечу, что наша Община не остается в стороне от этих процессов и в начале этого года мы внесли финансовый вклад в Верховный комиссариат ООН по делам беженцев за счет пожертвований наших членов.

Мы уверены, что обеспечение права на возвращение, закрепленное Всеобщей Декларацией прав человека, является не только основным условием защиты прав человека, но и наиболее эффективным способом содействия сосуществованию между народами и устойчивого решения проблемы переселения. Поэтому мы продолжим наши усилия в области повышения осведомленности, поддержки научных исследований, политических инициатив и продвижения права на возврат путем постоянного проведения подобных мероприятий", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии будут обсуждаться история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что 5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев с 1987 по 1991 год. В прошлом году в этот день также прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой участвовали более 100 представителей из 44 стран.