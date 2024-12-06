При посредничестве Красного Креста установлена связь между оставшимися на Ближнем Востоке лицами и их родственниками в Азербайджане

За январь-июнь текущего года посредством 20 писем Международного комитета Красного Креста (МККК) была установлена связь между лицами, вынужденными оставаться на Ближнем Востоке, и их родственниками в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на информационной сессии МККК для журналистов.

Также сообщается, что 1127 семей пропавших без вести были посещены доверенными лицами, и 53 из них получили базовую психосоциальную поддержку.

"Для оказания технической помощи в работах по эксгумации, проводимых органами власти, были организованы три полевых выезда в три района", - добавили в МККК.

Кроме того, для поддержки работ по эксгумации и идентификации МККК предоставил соответствующим государственным структурам Азербайджана необходимые средства.