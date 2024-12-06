При посредничестве Красного Креста установлена связь между оставшимися на Ближнем Востоке лицами и их родственниками в Азербайджане
За январь-июнь текущего года посредством 20 писем Международного комитета Красного Креста (МККК) была установлена связь между лицами, вынужденными оставаться на Ближнем Востоке, и их родственниками в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом было заявлено на информационной сессии МККК для журналистов.
Также сообщается, что 1127 семей пропавших без вести были посещены доверенными лицами, и 53 из них получили базовую психосоциальную поддержку.
"Для оказания технической помощи в работах по эксгумации, проводимых органами власти, были организованы три полевых выезда в три района", - добавили в МККК.
Кроме того, для поддержки работ по эксгумации и идентификации МККК предоставил соответствующим государственным структурам Азербайджана необходимые средства.
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