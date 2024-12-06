6 декабря подписан Меморандум о взаимопонимании между Бакинской инициативной группой и Единой ассоциацией Сен-Мартена.

Как сообщает в пятницу Day.Az, меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и президент Ассоциации One Saint Martin Рода Арринделл.

Кроме того, в рамках организованной Бакинской инициативной группой международной конференции, посвященной острову Сен-Мартен, находящемуся под колониальным правлением Франции и Нидерландов, состоялась презентация книги "Как получить образование по мировым стандартам на Сен-Мартене".

На мероприятии президент организации One Saint Martin Рода Арринделл предоставила обширную информацию о написанном ею издании.

По ее словам, в книге освещается текущее состояние и стратегии развития образования на острове. В издании отмечены важные шаги по созданию системы образования в соответствии с мировыми стандартами.

В ходе своего выступления Р. Арринделл также затронула серьезные проблемы, существующие в системе образования, как Нидерландов, так и США. По ее мнению, обе системы не в полной мере отвечают потребностям населения, школы разделены на виды и уровень успеваемости учащихся низок. На фоне этих проблем автор сосредоточился на одном вопросе: "Каким должно быть образование будущего?". Автор полагает, что дальнейшее образование должно быть направлено не только на достижение хороших оценок, но и на получение высшего образования и трудоустройства. Основной целью системы образования должно быть содействие общему развитию общества, предоставление возможности каждому человеку реализовать свой потенциал, создание равных условий для всех для лучшего будущего. Образование должно быть усовершенствовано не только ради индивидуального успеха, но и для развития общества в целом.