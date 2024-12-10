Члены ОО "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

В связи с годовщиной смерти Общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего неоценимые заслуги перед Азербайджанским государством и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Day.Az, были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память.

Затем участники мероприятия посетили могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Фото: Заур Мустафаев