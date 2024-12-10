https://news.day.az/politics/1714114.html Члены ОО "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО В связи с годовщиной смерти Общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего неоценимые заслуги перед Азербайджанским государством и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Члены ОО "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
В связи с годовщиной смерти Общенационального лидера Гейдара Алиева, имеющего неоценимые заслуги перед Азербайджанским государством и народом, члены Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Day.Az, были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память.
Затем участники мероприятия посетили могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
Фото: Заур Мустафаев
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