В Швеции почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева

В посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Швеция состоялась церемония почтения памяти, посвященная 21-й годовщине со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии наряду с сотрудниками посольства приняли участие наши соотечественники, проживающие в этой стране. Сначала к портрету великого лидера в посольстве были возложены цветы, минутой молчания была почтена его светлая память.

Выступив перед собравшимися, посол Заур Ахмедов рассказал о неоценимых заслугах Гейдара Алиева в истории азербайджанской государственности, подчеркнув историческую роль великого лидера в сохранении нашей независимости и укреплении нашей государственности. По словам дипломата, общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда будет жить в сердцах нашего народа как основатель и спаситель современного независимого Азербайджанского государства, а наследие Гейдара Алиева станет примером для будущих поколений и предметом исследований.

"Сильный Азербайджан, оставленный нам в наследие общенациональным лидером, сегодня, благодаря успешной и продуманной политике его достойного продолжателя Президента Ильхама Алиева, становится еще сильнее и обладает веским словом в мире. Именно поэтому Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши территории от оккупации", - подчеркнул З.Ахмедов.