https://news.day.az/politics/1714745.html Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почётного захоронения - ФОТО - ВИДЕО 12 декабря, в День памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почётного захоронения. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана. "Были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память.
Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почётного захоронения - ФОТО - ВИДЕО
12 декабря, в День памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почётного захоронения.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.
"Были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память. Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, воздана дань уважения её памяти", - говорится в информации ведомства.
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