Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Аллею почётного захоронения

12 декабря, в День памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, руководящий состав министерства обороны посетил Аллею почётного захоронения.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Были возложены венок и цветы к могиле Общенационального лидера, почтена его светлая память. Затем были возложены цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, воздана дань уважения её памяти", - говорится в информации ведомства.