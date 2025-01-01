В Словакии подтвердили прекращение подачи газа с Украины
Представители словацкой газотранспортной компании Eustream подтвердили, что поток газа со стороны Украины в страну остановлен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Denník N.
Компания Eustream входит в число операторов словацкой газотранспортной системы.
До этого в министерстве экономики Словакии сообщили, что страна обеспечена запасами газа на случай, если транзит российского сырья будет остановлен Украиной. В министерстве отметили, что поставки российского газа в Европу продолжатся по альтернативным маршрутам. При этом негативные последствия затронут и саму Украину, подчеркнули в ведомстве. Это связано с тем, что власти страны потеряют прибыль от платежей за транзит.
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