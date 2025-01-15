Армения и Россия не планируют проведение совместных военных учений в 2025 году, заявил министр обороны республики Сурен Папикян на пресс-конференции в среду. По его словам, "год только начался, не могу сказать, что учений не будет, но факт в том, что армяно-российские учения не запланированы".

"О новых договоренностях с Россией говорить не могу. Но могу сказать, что официальный Ереван заинтересован в сохранении сотрудничества с Москвой на высоком уровне. Армения не аннулировала с Москвой ни один документ о двустороннем сотрудничестве", - попытался оправдаться Папикян.

По его словам, у Еревана есть вопросы к российской стороне, и от ответов "будет зависеть глубина и уровень наших отношений". Кроме того, министр заявил, что в Ереване считают легитимным решение о заморозке отношений с ОДКБ... Фактически, Папикян признался, что Армения продолжает игнорировать Россию и ОДКБ. И на фоне слов о заинтересованности в "высоком уровне взаимодействия", действия Еревана указывают на противоположное.

Заявления Папикяна о "легитимности" решения Еревана заморозить сотрудничество с ОДКБ звучат особенно цинично. С одной стороны, Армения остаётся членом этой организации, рассчитывая на её гарантии безопасности. С другой стороны, Ереван не только отказывается от активного участия в её мероприятиях, но и публично выражает сомнения в её эффективности. Это становится особенно очевидным на фоне регулярных обвинений в адрес Москвы и других союзников в "недостаточной поддержке".

Таким образом, такой подход Еревана можно расценить как попытку извлечь односторонние выгоды от членства в ОДКБ, одновременно заигрывая с альтернативными внешнеполитическими игроками (неслучайно Папикян так разошелся сразу после подписания армяно-американской Хартии о стратегическом партнерстве). Этот дисбаланс свидетельствует о желании Армении минимизировать обязательства перед организацией, сохраняя при этом доступ к её ресурсам и гарантиям. Как говорится, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться.