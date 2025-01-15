https://news.day.az/politics/1723141.html Российские пропагандисты пытаются обвинить в крушении пилотов AZAL - ФОТО В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как пропагандисты подключились тиражировать публикацию "Базы". Day.Az представляет публикацию: Что и требовалось доказать. Сразу после публикации куска переговоров пилотов с диспетчерами в дело включились пропагандисты.
Российские пропагандисты пытаются обвинить в крушении пилотов AZAL - ФОТО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как пропагандисты подключились тиражировать публикацию "Базы".
Day.Az представляет публикацию:
Что и требовалось доказать. Сразу после публикации куска переговоров пилотов с диспетчерами в дело включились пропагандисты. Вот, например, "Рыбарь", которого радостно репостит другой мудак, Мика Бадалян.
Видимо, теперь с российской стороны будут пытаться разыгрывать версию "это пилоты виноваты, они сами".
Аттракцион невиданной мерзости.
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