Российские пропагандисты пытаются обвинить в крушении пилотов AZAL

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как пропагандисты подключились тиражировать публикацию "Базы".

Day.Az представляет публикацию:

Что и требовалось доказать. Сразу после публикации куска переговоров пилотов с диспетчерами в дело включились пропагандисты. Вот, например, "Рыбарь", которого радостно репостит другой мудак, Мика Бадалян.

Видимо, теперь с российской стороны будут пытаться разыгрывать версию "это пилоты виноваты, они сами".

Аттракцион невиданной мерзости.