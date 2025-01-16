Начальник Генштаба азербайджанской армии провел ряд встреч в Брюсселе

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с визитом в Брюсселе для участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов армий стран-членов и партнеров Альянса, провел ряд встреч.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе встреч с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики генералом армии Лучано Портолано и начальником Генерального штаба Сил обороны Венгрии генералом армии Габором Боронди были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между нашими странами, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встречах также принял участие глава представительства Азербайджанской Республики при НАТО Джафар Гусейнзаде.