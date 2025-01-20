Черный январь: 35 лет назад советская армия вошла в Баку

Сегодня 35-я годовщина Черного января.

35 лет назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР 26-тысячная советская армия вошла в Баку, Сумгайыт и другие города Азербайджана. В результате военного вторжения были убиты 147 человек, 744 человека получили тяжелые ранения. 841 человек был арестован и 5 человек пропали без вести. Были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин (в том числе и карет скорой помощи), уничтожено государственное и личное имущество в общей сложности на 5 637 286 рублей. Среди убитых были женщины, дети и старики, а также работники скорой помощи и милиции.

Штурм Баку осуществлялся под командованием министра обороны СССР Дмитрия Язова бронетанковыми частями советской армии, войсками МВД и КГБ СССР численностью более 20 тысяч человек. Вечером 19 января в телецентре Баку был взорван энергоблок, и только через семь часов население было оповещено о введении чрезвычайного положения. После  того, как были убиты и заколоты штыками десятки людей, а улицы обагрились кровью.

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Это событие вошло в современную историю Азербайджана как Черный январь. Эта карательная акция центра против одной из советских республик была направлена на подавление национально-освободительного движения в Азербайджане и на поддержку Армении в ее экспансионистских планах.

Подавление силой оружия национальных движений было в традициях советского руководства, но ни в одной из республик армия не действовала так жестоко и с таким презрением к человеческой жизни. В Азербайджане советская армия развернула массированное наступление по нескольким направлениям. Это была не акция подавления протестов, это была оккупация. Нигде солдаты не стреляли по окнам домов, не расстреливали автобусы с пассажирами, не давили танками людей и машины скорой помощи, не убивали врачей, детей и стариков далеко от места проведения протестов. Это была кровавая оккупация советской армией советской же республики.

После 20 января, конечно же, Азербайджан был для СССР потерян, а дни самого Союза сочтены. Как не старались власти страны скрыть случившееся, придать трагедии иную окраску, в сознании советских людей именно тогда произошел перелом. Правительство, которое отдает подобные приказы, армия, способная поднять оружие против мирных граждан - это было истинное лицо преступной горбачевской власти. Указ, подписанный лично Михаилом Горбачевым, противоречил положениям самой советской конституции. Люди не были предупреждены о вводе чрезвычайного положения, и то, что произошло, было настоящей расправой.

Наутро все дороги в центре столицы были разворочены гусеницами танков и бронетранспортеров, повсюду была кровь, трупы и раздавленные автомобили. Улицы алели не только от крови, но и от гвоздик, которые люди несли на место кровопролития. Когда-то гвоздики в Азербайджане дарили любимым, после Кровавого января этот прекрасный цветок стал символом скорби.

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Представители гражданского общества Азербайджана призывают Нобелевский комитет лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии мира

Ирония в том, что в октябре 2020 года кровавый экс-президент СССР Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира - за "вклад в снижение международной напряженности и ведущую роль в мирном процессе". Черный январь в Баку стал вкладом в эти "достижения". Нобелевская премия Горбачева была оплачена и кровью мирных жителей Баку.

Вина за трагедию лежит не только на центральном правителях Союза, но и на республиканском руководстве, показавшем полную недееспособность и трусость. Местные власти трусливо затихли, и только находившаяся под домашним арестом председатель Верховного Совета АзССР Эльмира Кафарова вечером 20 января при содействии патриотов выступила по радио с обращением, в котором заявила, что азербайджанский народ не простит никому трагическую гибель своих сыновей и дочерей.

Находившийся в тот период далеко от Родины Общенациональный лидер Гейдар Алиев сразу после событий провел пресс-конференцию в Постпредстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил совершенные злодеяния, назвав действия советских войск террористическими, противозаконными и далекими от гуманизма. События 20 января получили политико-правовую оценку только после возвращения Гейдара Алиева к власти - в марте 1994 года Милли Меджлисом было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года".

Впоследствии, оправдываясь, Горбачев говорил о якобы открытой по военным стрельбе. Но независимыми правозащитными организациями, которые провели собственное расследование, не было обнаружено никаких вооруженных боевиков, якобы стрелявших в военных. Организация "Щит" заявила, что армия вела войну со своими гражданами, и потребовала начать уголовное расследование против министра обороны СССР Дмитрия Язова. Общество "Мемориал" и "Хельсинкская Группа" в мае 1991 года также объявили, что советские войска использовали необоснованные силовые методы, что привело к многочисленным жертвам. В докладе Human Rights Watch отмечалось, что насилие, применяемое советской армией в ночь с 19 на 20 января, было настолько несоразмерным сопротивлению азербайджанцев, что представляло собой осуществление коллективного наказания".

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Генпрокуратура СССР в ответ на критику сделала вид, что стоит на страже закона и провела расследование. Разумеется, в действиях армии не было выявлено состава преступления.

К сожалению, благодаря деньгам армянства и влиятельности армянского лобби информация о событиях 20 января не получила широкой огласки в мире. Армянство, очень довольное продвижением "миацума", сделало все, чтобы расправа с мирным населением Баку была выставлена в глазах мира как спасение армян от очередного "геноцида". И в таком виде она в основном воспринимается по сей день.

Впрочем, чего ожидать от армянских националистов, принесших в жертву своим преступным планам даже собственных соплеменников. В недавно опубликованном видео выступления тогда еще президента Тер-Петросяна ясно звучит признание в организации провокаций против армян Баку, которые должны были послужить  тараном в карабахском вопросе. Стоит ли ожидать сочувствия к детям и старикам не армянской национальности, если армянским нацистам не было жаль даже своих?

Сегодня мы вспоминаем шехидов 20 января. Людей разных профессий, разного возраста и разных национальностей. Мужчин, женщин, детей, стариков. Через 35 лет многое видится по-другому. Правильно говорят, что большое видится на расстоянии. И сегодня мы говорим: шехиды 20 января это не жертвы, а герои. Сегодня на Шехидлер хиябаны рядом с ними покоятся герои двух войн, те, благодаря кому Азербайджан стал свободным, целостным и независимым. Но мы помним, что все началось с них - с шехидов Черного января.