Представители гражданского общества Азербайджана призывают Нобелевский комитет лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии мира

Представители гражданского общества Азербайджана, общественные активисты, члены семей шехидов и ветераны трагедии 20 Января направили открытое письмо председателю и членам Норвежского Нобелевского комитета.

Day.Az представляет вниманию читателей полный текст письма.

"Уважаемый председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес!

Уважаемые члены Норвежского Нобелевского комитета - Асле Тодже, Энн Энгер, Кристин Клемет, Гри Ларсен!

Мы, представители гражданского общества Азербайджана, члены семей шехидов и ветераны трагедии 20 Января, общественные активисты, обращаемся к вам в связи с решением Норвежского Нобелевского комитета, который в октябре 1990 года наградил Нобелевской премией мира генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева.

Мы считаем, что Михаил Горбачев, продолжая носить титул лауреата Нобелевской премии мира, олицетворяет одну из величайших несправедливостей в истории этой премии. Мы просим вас устранить эту несправедливость, допущенную против азербайджанского народа, лишив его этой награды, тем самым очищая ее от черного пятна.

Каждый год, в ночь с 19 на 20 января, азербайджанский народ скорбит по жертвам трагедии, когда в результате ввода советских войск в Баку и другие районы Азербайджана было убито около 150 человек, мирные жители подверглись обстрелам из тяжелой техники и различного оружия. Азербайджанский народ проклинает палача Михаила Горбачева, выражает глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию. Михаил Горбачев лично отдал приказ о вводе войск против мирного населения, и несет прямую ответственность за массовые убийства. Кровавый след этого преступления неизгладим.

Правовых оснований для привлечения к ответственности преступников, совершивших трагедию 20 Января, достаточно. Данное событие является, прежде всего, фактом нарушения требований Всеобщей Декларации Прав Человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов, конвенций. Трагедия 20 Января - преступление против человечества, во время которого мирные жители были убиты, ранены, похищены и подвергнуты пыткам. Против целого народа было совершено историческое преступление.

С юридической точки зрения, есть все основания для привлечения виновных к ответственности. Эти события являются нарушением Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных документов и конвенций. Трагедия 20 Января - это преступление против человечности, в ходе которого были убиты, ранены, похищены и подвергнуты пыткам мирные жители. Азербайджанский народ стал жертвой исторического преступления.

Кровавая резня 20 Января является заранее спланированным государственным преступлением, направленным на подавление борьбы азербайджанского народа за свободу и независимость, протестующего против несправедливой политики СССР. Этот массовый расстрел находится в одном ряду с кровавыми событиями в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году, направленными против советской власти.

С большим чувством боли можем сказать, что именно после этой резни Норвежский Нобелевский комитет наградил Нобелевской премией мираМихаила Горбачева, чьи руки по локоть в крови азербайджанского народа. Это вызывает у нас такие же страдания, как и сама трагедия 20 Января.

Азербайджанская общественность на протяжении многих лет не теряла веры в то, что однажды эта несправедливость обязательно будет исправлена.

Это страшное преступление, совершенное по приказу Михаила Горбачева, не сломило упорства азербайджанского народа. Через год Азербайджан восстановил свою государственную независимость.

Братья Нобели оставили исключительный след в истории Азербайджана, и самые важные моменты их жизни были тесно связаны с успехами в Баку. Однако мы сожалеем, что Нобелевская премия, основанная ими, была вручена Михаилу Горбачеву, пролившему кровь азербайджанского народа.

Ваше решение лишить Михаила Горбачева его премии укрепило бы веру мировой общественности в справедливость и моральный авторитет Нобелевской премии мира. В этом есть серьезная необходимость.

Мы надеемся, что вы не закроете глаза на оскорбление Нобелевских ценностей и восстановите историческую справедливость, подписав решение о лишении Нобелевской премии мира Михаила Горбачева, завоевавшего глубокую ненависть азербайджанского народа, а также других народов бывшего Советского Союза.

С уважением,

Рамиль Искендерли - председатель правления Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО)

Эльдар Гулиев - председатель Совета старейшин Азербайджана

Новрузали Асланов - председатель Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Амир Алиев - председатель Общественного объединения "Центр содействия правам человека"

Джалил Халилов - председатель правления Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики

Новелла Джафарова - председатель Общества защиты прав азербайджанских женщин имени Д.Алиевой

Саида Годжаманлы - председатель Общественного объединения по защите прав человека и законности

Саадат Бананьярлы - председатель правления Азербайджанского национального отделения Международного общества прав человека

Алимамед Нуриев - президент Фонда конституционных исследований

Заур Ибрагимли - председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет"

Дильгам Ахмед - председатель Общественного объединения "Чапар - Центр изучения национального наследия"

Азер Аллахверенов - председатель Общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив"

Маис Алиев - председатель Общественного объединения "Исследование социальных прав".

Давуд Рагимли - председатель Союза организаций инвалидов

Умуд Мирзаев - президент Международного фонда "Евразия Пресс"

Кенуль Бехбудова - председатель Общественного объединения "Пропавшие семьи Карабаха"

Севиндж Алызаде - председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"

Мехрибан Мамедова - председатель Общественного объединения "Гуманитарные исследования"

Халид Кязымов - председатель Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа"

Тельман Гасымов - председатель Общественного объединения "Научные исследования"

Мехди Мехдиев - председатель Общественного объединения "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны"

Физули Рзагулиев - председатель Общественного объединения ветеранов Отечественной войны Азербайджана

Наиба Бейбутова - председатель Благотворительного общественного объединения семей шехидов "Гюрур"

Агиль Джамал - председатель Общественного объединения "Единые ценности"

Ахмед Аббасбейли - председатель Общественного объединения "Развитие общества и гражданских отношений"

Гюляра Мамедова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Мирзы Ганиева

Нурая Джафарова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Аллахьяра Насибова

Лятифа Керимова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Керимова Ильгара

Ширная Ахундова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Нуреддина Ага-Гусейнова

Диляра Рзаева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Азада Рзаева

Ненебейим Гулиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Бахтияра Гусейнова

Бейдулла Иманов - Член семьи шехида трагедии 20 Января Эльчина Иманова

Альмара Набиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Январа Насирова

Зери Бабаева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Ибиша Мамедова

Фирангиз Мухтарова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Расима Мухтарова

Рафига Асадуллаева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Асифа Асадуллаева

Исмаилов Исмаил - Член семьи шехида трагедии 20 Января Мамедали Исмаилова

Минара Керимова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Огтая Керимова

Сона Ибадзаде - Член семьи шехида трагедии 20 Января Агамехди Ибадзаде

Самая Мусаева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Мехмана Гасанова

Валида Нуриева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Захира Нуриева

Кахриз Садыгова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Юсифа Садыгова

Малахат Алиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Тариэля Абдуева

Саида Мехтиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Тофига Новрузова

Рейхана Мешкинчапагани - Член семьи шехида трагедии 20 Января Юсифа Гасымова

Шовкат Ханмамедова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Джабраила Ханмамедова

Диляра Мовлюдова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Фуада Мовлюдова

Октай Новрузбейли - Член семьи шехида трагедии 20 Января Агабека Новрузбейли

Вилен Мамедов - Член семьи шехида трагедии 20 Января Анара Мамедова

Дильшад Аскерова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Нусрета Ягубова

Тарана Зюлалова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Исфандияра Зюлалова

Ширмайы Турабова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Тенгыза Турабова

Зарифа Агавердиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Аслана Агавердиева

Гюлюш Мурсагулова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Исмаила Мурсагулова

Рафига Джаббарова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Фируза Джаббарова

Рухангиз Гасанова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Сахиба Гасанова

Зияфет Рустамова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Ровшана Рустамова

Рена Абульфатова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Мирджамала Абульфатова

Захира Алыева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Байрама Алиева

Мехпара Мирзаева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Вагифа Мирзаева

Эльмира Исмайлова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Рашида Исмайлова

Шаргия Бабазаде - Член семьи шехида трагедии 20 Января Бабы Хаммедова

Умсалама Алиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Забуллы Алиева

Ягут Гулиева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Рагима Бабаева

Назира Байрамова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Исабалы Байрамова

Екатерина Ибрагимова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Ильгара Ибрагимова

Зейнаб Абдуллаева - Член семьи шехида трагедии 20 Января Захида Абдуллаева

Айбениз Багирова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Балоглана Багирова

Роза Багирова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Захида Алиева

Мансура Гахраманова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Анагяльди Дурдиева

Шахла Мамедова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Сахавата Мамедова

Кифайят Бюньядзаде - Член семьи шехида трагедии 20 Января Ульви Бюньядзаде

Кямаля Ализаде - Член семьи шехида трагедии 20 Января Фаика Ализаде

Хатира Адилова - Член семьи шехида трагедии 20 Января Мусы Адилова

Ветеран трагедии 20 Января - Султан Азимзаде

Ветеран трагедии 20 Января - Эйшан Искандеров

Ветеран трагедии 20 Января - Имран Искандерзаде

Ветеран трагедии 20 Января - Мубариз Исмайлов

Ветеран трагедии 20 Января - Шахин Имамалиев

Ветеран трагедии 20 Января - Бафадар Ибрагимли

Ветеран трагедии 20 Января - Салман Ахадли

Ветеран трагедии 20 Января - Ровшан Джахангиров

Ветеран трагедии 20 Января - Акиф Насиров

Ветеран трагедии 20 Января - Асиф Ибрагимов

Ветеран трагедии 20 Января - Солтан Аббасов

Ветеран трагедии 20 Января - Гюльага Шарифзаде

Ветеран трагедии 20 Января - Самир Пириев

Ветеран трагедии 20 Января - Эмиль Элаи

Ветеран трагедии 20 Января - Тахир Фатуллаев

Ветеран трагедии 20 Января - Валех Гусейнов

Ветеран трагедии 20 Января - Ровшан Аббасов

Ветеран трагедии 20 Января - Саттар Бадалов

Ветеран трагедии 20 Января - Шакир Азадалиев

Ветеран трагедии 20 Января - Садиг Гулузаде

Ветеран трагедии 20 Января - Фарида Мурадова

Ветеран трагедии 20 Января - Асад Асадзаде

Ветеран трагедии 20 Января - Вагиф Намазов

Ветеран трагедии 20 Января - Асим Гусейнов

Ветеран трагедии 20 Января - Рамиз Гусейнов

Ветеран трагедии 20 Января - Абдулла Агазаде

Ветеран трагедии 20 Января - Гусейн Мамедов.".