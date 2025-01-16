Названы целевые показатели реализации Концепции цифрового развития в Азербайджане

Обнародованы целевые показатели реализации "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

В результате реализации Концепции предусматривается достижение целей, указанных ниже:

1. Развитие цифровой экономики

- Увеличение удельного веса цифровой экономики в ненефтегазовом секторе

- Повышение доли сектора ИКТ в валовом внутреннем продукте.

2. Расширение технологических приложений

- Внедрение облачных решений

- Расширение охвата цифровых продуктов и услуг.

3. Оптимизация процессов оцифровки

- Реализация оцифровки на основе единой архитектуры

- Применение современных подходов к управлению данными

- Упрощение и оптимизация государственных услуг.

4. Ориентированные на пользователя цифровые услуги

- Организация цифровых услуг на основе пилотных проектов (regulatory sandbox)

- Расширение цифровых государственных услуг, предоставляемых гражданам по принципу "одного окна".

5. Развитие человеческих ресурсов

- Повышение цифровой грамотности

- Обучение персонала и совершенствование имеющегося кадрового потенциала, отвечающего требованиям рынка труда.

6. Улучшение связей "государство-гражданин"

- Создание благоприятных условий для сотрудничества между государственным и частным секторами

- Сокращение количества документов, требуемых от граждан

- Повышение удовлетворенности качеством государственных услуг и доверия к государству.

Было отмечено, что вышеуказанное, помимо ответа на современные вызовы в области цифровизации, направлено на ускорение цифрового развития страны.