Названы целевые показатели реализации Концепции цифрового развития в Азербайджане
Обнародованы целевые показатели реализации "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
В результате реализации Концепции предусматривается достижение целей, указанных ниже:
1. Развитие цифровой экономики
- Увеличение удельного веса цифровой экономики в ненефтегазовом секторе
- Повышение доли сектора ИКТ в валовом внутреннем продукте.
2. Расширение технологических приложений
- Внедрение облачных решений
- Расширение охвата цифровых продуктов и услуг.
3. Оптимизация процессов оцифровки
- Реализация оцифровки на основе единой архитектуры
- Применение современных подходов к управлению данными
- Упрощение и оптимизация государственных услуг.
4. Ориентированные на пользователя цифровые услуги
- Организация цифровых услуг на основе пилотных проектов (regulatory sandbox)
- Расширение цифровых государственных услуг, предоставляемых гражданам по принципу "одного окна".
5. Развитие человеческих ресурсов
- Повышение цифровой грамотности
- Обучение персонала и совершенствование имеющегося кадрового потенциала, отвечающего требованиям рынка труда.
6. Улучшение связей "государство-гражданин"
- Создание благоприятных условий для сотрудничества между государственным и частным секторами
- Сокращение количества документов, требуемых от граждан
- Повышение удовлетворенности качеством государственных услуг и доверия к государству.
Было отмечено, что вышеуказанное, помимо ответа на современные вызовы в области цифровизации, направлено на ускорение цифрового развития страны.
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