В ближайшее время состоится встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии

У нас очень образцовые отношения в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр заявила о наличии еще больших возможностей и потенциала: "Азербайджан входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Грузии. Мы также обсудили реализацию важных проектов между Грузией и Азербайджаном. Это крупные проекты не только для наших стран, но и для региона, на основе которых мы можем реализовать более крупные стратегические проекты. Проект, связанный с электрическими кабелями, является очень важным проектом, как для Грузии, так и для Азербайджана. Наше сотрудничество в различных форматах очень важно. Надеюсь, что в скором времени состоится встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии. Мы и впредь будем углублять наши отношения".