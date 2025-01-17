Араик Арутюнян извинился перед азербайджанским народом

Как сообщалось, 17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, военный грабеж и другие незаконные действия, совершенные государством Армения и её вооруженными силами, а также созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой "Нагорно-Карабахской республикой" и её незаконными вооружёнными формированиями против Азербайджана и азербайджанского народа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во время судебного процесса военный преступник Араик Арутюнян выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу своего высказывания, сделанного в период 44-дневной войны, относительно ракетных ударов по Гяндже.

"Среди азербайджанского народа существует мнение, что этот приказ отдал я. Однако это решение было принято не мной. Да, я действительно сделал заявление по этому поводу. Сейчас я сожалею о своём заявлении и прошу прощения. У меня не было ни такого права, ни таких полномочий, чтобы выражать своё мнение. Почему я тогда сделал это заявление, я объяснил в своих показаниях в ходе следствия", - сказал он.

Отметим, что процесс отложен до 21 января.