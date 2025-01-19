Представители дипломатического корпуса посетили Шехидляр хиябаны

19 января аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса посетили Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az, они почтили память шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.