https://news.day.az/politics/1723965.html Представители дипломатического корпуса посетили Шехидляр хиябаны 19 января аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса посетили Шехидляр хиябаны. Как сообщает Day.Az, они почтили память шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.
Представители дипломатического корпуса посетили Шехидляр хиябаны
19 января аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса посетили Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Day.Az, они почтили память шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы.
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