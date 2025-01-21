МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с наличием погибших и пострадавших в пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу.

Об этом говорится в публикации министерства в социальной сети "X", сообщает Day.Az.