https://news.day.az/politics/1724414.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с наличием погибших и пострадавших в пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу. Об этом говорится в публикации министерства в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с наличием погибших и пострадавших в пожаре в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу.
Об этом говорится в публикации министерства в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Мы глубоко опечалены известием о наличии погибших и пострадавших во время пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, дружеской и братской Турции, желаем исцеления пострадавшим", - говорится в публикации.
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