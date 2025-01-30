Активность "наблюдателей" ЕС на границе с Азербайджаном не стихает - ВИДЕО
Активность миссии "наблюдателей" Европейского союза, размещенных на границе с Азербайджаном, не стихает.
В связи с этим Day.Az представляет новые видеокадры.
Так, 30 января в 14:45 на боевой позиции вооруженных сил Армении, расположенной в направлении населенного пункта Араздейен района Девели в Армении, были зафиксированы 2 джипа с флагом Европейского союза, в котором находились 1 военнослужащий и 3 гражданских лица. Они провели фото- и видеосъемку местности и покинули территорию в 15:50.
Эта деятельность представителей Европейского союза на территории была зафиксирована посредством визуальных и технических средств подразделений азербайджанской армии, расположенных в данном направлении.
Day.Az представляет эти кадры:
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